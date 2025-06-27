Росія використовує гуманітарні питання для уникнення подальшого тиску – Умєров

На останніх зустрічах з російською стороною компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було

Рустем Умєров (Фото: Facebook міністра)

Швидше за все Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску. Таку думку висловив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, за дві останні зустрічі з представниками країни-агресорки компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було: російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти.

Прогресу вдалося досягнути лише на гуманітарному треці, що охоплює обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей.

"З питань гуманітарних обмінів Україна завжди демонструвала послідовність: програма обмінів діє вже третій рік", – заявив Умєров.

Водночас він зазначив, що скоріш за все Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску.