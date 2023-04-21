Россия использует немецких радикалов, чтобы прекратить помощь Украине – WP

Россия использует ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы подорвать поддержку Украины в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на якобы российские документы.

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В материалах, полученных Европейской разведывательной службой, речь идет о встречах между официальными лицами Кремля и российскими политтехнологами и приказах создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Этот "план" якобы начался еще в сентябре 2022 года. Документы не содержат материалов, подтверждающих общение между российскими стратегами и любыми их союзниками в Германии, отмечает издание.

Для этого используются представители радикальных партий Die Linke и AfD, стратегия России – "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией", пишет WP.

Как отмечает издание, такие планы являются частью скрытого фронта в войне России против Украины, потому что РФ хочет подорвать единство Запада и заморозить войну на своих условиях.

25 февраля 2023 года депутат Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила тринадцатитысячный "протест" в Берлине с требованием остановить поставки оружия в Украину, в частности танков. Среди собравшихся были представители и AfD, пишет издание.

Согласно документам первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко отдал приказ создать из Германии "центр" усилий Москвы по подрыву поддержки Украины.

15 апреля 2023 года Die Welt сообщили, что Россия использует для шпионажа платформу для знакомств.

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Артем Джеріпа

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