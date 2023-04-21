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Россия использует немецких радикалов, чтобы прекратить помощь Украине – WP

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 11:17
Россия использует немецких радикалов, чтобы прекратить помощь Украине – WP - Фото
Бундестаг (Фото: bundestag.de)

Россия использует ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы подорвать поддержку Украины в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на якобы российские документы.

В материалах, полученных Европейской разведывательной службой, речь идет о встречах между официальными лицами Кремля и российскими политтехнологами и приказах создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Этот "план" якобы начался еще в сентябре 2022 года. Документы не содержат материалов, подтверждающих общение между российскими стратегами и любыми их союзниками в Германии, отмечает издание.

Для этого используются представители радикальных партий Die Linke и AfD, стратегия России – "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией", пишет WP.

Как отмечает издание, такие планы являются частью скрытого фронта в войне России против Украины, потому что РФ хочет подорвать единство Запада и заморозить войну на своих условиях.

25 февраля 2023 года депутат Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила тринадцатитысячный "протест" в Берлине с требованием остановить поставки оружия в Украину, в частности танков. Среди собравшихся были представители и AfD, пишет издание.

Согласно документам первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко отдал приказ создать из Германии "центр" усилий Москвы по подрыву поддержки Украины.

  • 15 апреля 2023 года Die Welt сообщили, что Россия использует для шпионажа платформу для знакомств.

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Артем Джеріпа
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AfD Германия война пропаганда разведка лобби кремля военная помощь Die Linke
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