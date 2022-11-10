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Россия испытывает сильное давление в Украине – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 14:36
Россия испытывает сильное давление в Украине – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия испытывает сильное давление в Украине после того, как министр обороны России Сергей Шойгу приказал "вывести" свои войска из Херсона.

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"Очевидно, что Россия испытывает сильное давление, и если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа для Украины", – сказал Столтенберг журналистам после встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

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Вадим Ребрина
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Херсон
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