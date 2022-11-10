Россия испытывает сильное давление в Украине – Столтенберг
10.11.2022, 14:36
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия испытывает сильное давление в Украине после того, как министр обороны России Сергей Шойгу приказал "вывести" свои войска из Херсона.
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"Очевидно, что Россия испытывает сильное давление, и если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа для Украины", – сказал Столтенберг журналистам после встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
- 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. В Офисе президента заявили, что не видят признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.
- Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.
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