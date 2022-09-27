Россия может беречь ракеты для ударов по критической инфраструктуре зимой — Воздушные силы

Российские оккупанты снизили количество обстрелов Украины крылатыми ракетами, чтобы, возможно, ударить по критической инфраструктуре зимой. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, россияне начали активно применять беспилотники для атак украинской территории, так как не имеют неограниченного запаса высокоточных ракет.

"Поэтому они начали применять активнее БПЛА. Очевидно, что ракеты они начали беречь для стратегических целей — это объекты критической инфраструктуры, возможно, они берегут ракеты на зиму", — сказал Игнат.

Также он отметил, что уничтожение большого количества самолетов противника в последние дни связано с тем, что Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступление на нескольких участках, а поэтому оккупанты все чаще приближают авиацию к линии фронта.

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Дмитро Гриниченко

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