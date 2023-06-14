Россия может сделать иностранцев "сакральными жертвами": Верещук обратилась к посольствам

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала посольства других государств, аккредитованных в Киеве, позаботиться о том, чтобы их граждан не было на временно оккупированных территориях Украины. Она отметила напряженную ситуацию на линии столкновения.

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"Прошу принять дополнительные меры для исключения незаконного пребывания ваших граждан на временно оккупированных территориях Украины. О поездках детей на отдых в Крым не может быть и речи", – заявила Верещук.

Она предостерегла, что оккупанты могут использовать иностранных граждан в качестве "живого щита" или "сакральных жертв".

1 мая Верещук заявила, что не рекомендует украинцам брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".

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