UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия может сделать иностранцев "сакральными жертвами": Верещук обратилась к посольствам

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 17:00
Россия может сделать иностранцев
Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала посольства других государств, аккредитованных в Киеве, позаботиться о том, чтобы их граждан не было на временно оккупированных территориях Украины. Она отметила напряженную ситуацию на линии столкновения.

"Прошу принять дополнительные меры для исключения незаконного пребывания ваших граждан на временно оккупированных территориях Украины. О поездках детей на отдых в Крым не может быть и речи", – заявила Верещук.

Она предостерегла, что оккупанты могут использовать иностранных граждан в качестве "живого щита" или "сакральных жертв".

  • 1 мая Верещук заявила, что не рекомендует украинцам брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.
  • Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".

Читайте также: Верещук – украинцам в оккупации перед "выборами": Не сотрудничайте, будут большие проблемы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрыминостранцыирина верещук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 