Росія може зробити іноземців "сакральними жертвами": Верещук звернулася до посольств
14.06.2023, 17:00
Ірина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)
Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала посольства інших держав, акредитованих у Києві, попіклуватись про те, щоб їхніх громадян не було на тимчасово окупованих територіях України. Вона наголосила на напруженій ситуації на лінії зіткнення.
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"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Щодо поїздок дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", – заявила Верещук.
Вона застерегла, що окупанти можуть використати іноземних громадян як "живий щит" або "сакральні жертви".
- 1 травня Верещук заявила, що не рекомендує українцям брати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Пізніше Верещук прокоментувала "суперечливість" позиції її відомства з думкою омбудсмена – наголосила, що треба "не йти на співпрацю з ворогом".
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