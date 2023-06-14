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Росія може зробити іноземців "сакральними жертвами": Верещук звернулася до посольств

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 17:00
Росія може зробити іноземців
Ірина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала посольства інших держав, акредитованих у Києві, попіклуватись про те, щоб їхніх громадян не було на тимчасово окупованих територіях України. Вона наголосила на напруженій ситуації на лінії зіткнення.

"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Щодо поїздок дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", – заявила Верещук.

Вона застерегла, що окупанти можуть використати іноземних громадян як "живий щит" або "сакральні жертви".

  • 1 травня Верещук заявила, що не рекомендує українцям брати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях. 
  • Пізніше Верещук прокоментувала "суперечливість" позиції її відомства з думкою омбудсмена – наголосила, що треба "не йти на співпрацю з ворогом".

Читайте також: Верещук – українцям в окупації перед "виборами": Не співпрацюйте, будуть великі проблеми

Оксана Житнюк
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