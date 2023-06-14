Росія може зробити іноземців "сакральними жертвами": Верещук звернулася до посольств

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала посольства інших держав, акредитованих у Києві, попіклуватись про те, щоб їхніх громадян не було на тимчасово окупованих територіях України. Вона наголосила на напруженій ситуації на лінії зіткнення.

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"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Щодо поїздок дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", – заявила Верещук.

Вона застерегла, що окупанти можуть використати іноземних громадян як "живий щит" або "сакральні жертви".

1 травня Верещук заявила, що не рекомендує українцям брати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Пізніше Верещук прокоментувала "суперечливість" позиції її відомства з думкою омбудсмена – наголосила, що треба "не йти на співпрацю з ворогом".

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