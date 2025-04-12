Россия может разместить ядерное оружие в космосе, НАТО обеспокоено – Рютте

Такое вооружение будет использоваться против спутников, а не против Земли

Марк Рютте (Фото: EPA)

НАТО обеспокоена тем, что Россия скоро сможет разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Мы знаем о сообщениях о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", – заявил чиновник.

По его словам, возможности Москвы в космосе "устарели" и не находятся на одном уровне с западными странами – и поэтому размещение ядерного оружия в космосе является способом для РФ улучшить свои возможности, и это "вызывает большую обеспокоенность".

Речь идет об оружии, которое будет направлено не против Земли, а против спутников. Их збитие может привести к хаосу на планете, поскольку многие системы можно использовать только с помощью спутников.

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Как отмечает медиа, Рютте предупредил о нарушении Договора о космосе 1967 года, предусматривающего мирное использование космического пространства. Документ был ратифицирован большинством государств, включая Россию (на момент заключения СССР) и Соединенными Штатами.

"В последние годы космос становится все более переполненным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе жесткая и становится все более жесткой. И не только в коммерческом плане. Она влияет на всю нашу безопасность", – отметил генсек НАТО.

В 2021 году Альянс решил, что обязательства о коллективной безопасности также могут распространяться на нападения в космосе или из космоса. Решения о том, когда такие нападения приведут к применению пятой статьи договора НАТО, будут приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае.

В феврале 2024 года председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Тернер заявил об угрозе национальной безопасности США и призвал Байдена рассекретить всю информацию об этом. Со временем стало известно, что речь идет о российских планах разместить ядерное оружие в космосе.

Впоследствии тогдашний госсекретарь США Блинкен сообщил министрам иностранных дел Индии и Китая о том, что Москва, вероятно, собирается разместить ядерное оружие в космосе и попросил повлиять на нее.