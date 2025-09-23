Россия может воспользоваться Молдовой как плацдармом для захвата Одесской области – Санду

Мая Санду заявила, что в случае победы пророссийских сил на парламентских выборах Молдова может стать плацдармом для нападения на Одесскую область

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдовы)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что победа пророссийских сил на грядущих парламентских выборах угрожает независимости Молдовы и может сделать ее плацдармом для вторжения в Одесскую область. Об этом она сказала в обращении к нации в понедельник, 22 сентября.

"Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут молниеносными Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", – отметила Санду.

Она призвала граждан не допустить "продажи" страны за 30 сребреников и сохранить ее суверенитет, целостность и независимость.

По ее словам, Кремль тратит "сотни миллионов евро" на подкуп голосов на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября. Также сотням людей платят, чтобы они "сеяли беспорядок, насилие и пугали мир".

Санду подчеркнула, что Москва действует в Молдове через своих сообщников.

"Они не верят ни в Россию, ни в Европу. Они верят только в деньги. Им нужна слабая Молдова, коррумпированная система правосудия, которая не привлечет их к ответственности", – заметила лидер Молдовы.