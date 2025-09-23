Росія може скористатися Молдовою як плацдармом для захоплення Одещини – Санду

Президентка Молдови заявила, що у випадку перемоги проросійських сил на парламентських виборах її країна може стати плацдармом для нападу на Одещину

Мая Санду (Фото: сайт президентки Молдови)

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що перемога проросійських сил на прийдешніх парламентських виборах загрожує незалежності Молдови та може зробити її плацдармом для вторгнення в Одеську область. Про це вона сказала у зверненні до нації у понеділок, 22 вересня.

"Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть блискавичними... Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", – зазначила Санду.

Вона закликала громадян не допустити "продажу" країни за 30 срібняків та зберегти її суверенітет, цілісність та незалежність.

За її словами, Кремль витрачає "сотні мільйонів євро" на підкуп голосів на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться 28 вересня. Також сотням людей платять, щоб вони "сіяли безлад, насильство і лякали світ".

Санду наголосила, що Москва діє у Молдові через своїх спільників.

"Вони не вірять ні в Росію, ні в Європу. Вони вірять тільки в гроші. Їм потрібна слабка Молдова, корумпована система правосуддя, яка не притягне їх до відповідальності ", – зауважила лідерка Молдови.