Россия может за несколько лет нарастить силы для войны против Европы – премьер Нидерландов
Россия может в течение двух-трех лет нарастить военную силу на границе с Северной Европой для новой войны. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на ежегодном саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF), передает NOS.
Он отреагировал на сообщения об активизации российской военной деятельности вблизи финской границы. В частности, о строительстве новых железных дорог.
"За несколько лет Россия накопила достаточный потенциал, чтобы начать новую войну, и это вполне может произойти на европейском континенте", – сказал Схоф.
Вместе с тем он подчеркнул, что не хочет никого пугать и не факт, что новое российское нападение, на этот раз уже на Европу, состоится. Однако страны ЕС должны упорно работать, чтобы предотвратить это.
- 28 апреля WSJ сообщал, что Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией.
- 8 мая сообщалось, что одна из стран НАТО готовится к нападению РФ через год после окончания войны против Украины.