Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией – WSJ

Действия РФ могут свидетельствовать о подготовке к потенциальному столкновению с НАТО

Финская армия (Фото: TOMI HANNINEN/EPA)

Россия расширила военное присутствие у границы с Финляндией, в частности вблизи российского города Петрозаводск. Новая военная техника РФ в последнее время не попадает на фронт в Украину, а остается на складах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Кремль модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах, строит новые казармы и полигоны и модернизирует арсеналы, что может свидетельствовать о подготовке потенциального столкновения с НАТО.

Так, новая железная дорога прокладывается вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. Имеющиеся линии, пересекающие регион, расширяются.

"Вдоль российско-финской границы есть около дюжины пунктов, где можно пересечь границу механизированными силами. Если вы не видите, как они строят новые пути или ремонтируют старые, было бы хорошо начать обращать внимание", – сказал профессор Университета национальной обороны в Хельсинки и эксперт по российской армии майор Юха Куккола.

Как отмечает издание, Россия адаптирует свои планы по перевооружению в соответствии с потребностями новых войск, которые будут размещены вдоль ее границы с НАТО. Эти подразделения получат значительную часть нового оборудования. Большинство того, что отправляется на передовую в Украине сейчас, – это старое и отремонтированное оружие советских времен.

"В последнее время очень редко наблюдают или уничтожают новые транспортные средства", – сказала старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги Дара Массикот.

Как сообщает издание, в 2021 году перед вторжением в Украину, по оценкам западной разведки, Россия изготовила около 40 новых боевых танков Т-90М. Сейчас она производит около 300 в год. Почти все Т-90М остаются на территории России, сказал Wall Street Journal высокопоставленный финский военный чиновник, имя которого не называется.

Ожидается, что Россия продемонстрирует новые мощности на ежегодных стратегических военных учениях "Запад".