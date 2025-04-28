Росія нарощує військову присутність біля кордону з Фінляндією – WSJ

Дії РФ можуть свідчити про підготовку до потенційного зіткнення з НАТО

Фінська армія (Фото: TOMI HANNINEN/EPA)

Росія розширила військову присутність біля кордону з Фінляндією, зокрема поблизу російського міста Петрозаводськ. Нова військова техніка РФ останнім часом не потрапляє на фронт в Україну, а залишається на складах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Кремль модернізує залізничні лінії в прикордонних районах, будує нові казарми та полігони й модернізує арсенали, що може свідчити про підготовку до потенційного зіткнення з НАТО.

Так, нова залізниця прокладається вздовж кордонів з Фінляндією та Норвегією, а також на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією. Наявні лінії, які перетинають регіон, розширюються.

"Уздовж російсько-фінського кордону є близько дюжини пунктів, де можна перетнути кордон механізованими силами. Якщо ви не бачите, як вони будують нові колії або ремонтують старі, було б добре почати звертати увагу", – сказав професор Університету національної оборони в Гельсінкі та експерт з російської армії майор Юха Куккола.

Як зазначає видання, Росія адаптує свої плани переозброєння відповідно до потреб нових військ, які будуть розміщені вздовж її кордону з НАТО. Ці підрозділи отримають значну частину нового обладнання. Більшість того, що відправляється на передову в Україні зараз, – це стара та відремонтована зброя радянських часів.

"Останнім часом дуже рідко спостерігають або знищують нові транспортні засоби", — сказала старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі Дара Массікот.

Як повідомляє видання, у 2021 році, перед вторгненням в Україну, за оцінками західної розвідки, Росія виготовила близько 40 нових бойових танків Т-90М. Зараз вона виробляє близько 300 на рік. Майже всі Т-90М залишаються на території Росії, сказав Wall Street Journal високопоставлений фінський військовий чиновник, чиє ім'я не називається.

Очікується, що Росія продемонструє нові потужності на щорічних стратегічних військових навчаннях "Захід".