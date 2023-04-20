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Россия накапливает ракеты, хочет сорвать контрнаступление Сил обороны Украины – разведка

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 12:16
Россия накапливает ракеты, хочет сорвать контрнаступление Сил обороны Украины – разведка - Фото
Андрей Юсов (скриншот из видео)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов предположил, почему россияне сменили тактику ракетных ударов: им нужны ракеты для противодействия украинскому контрнаступлению. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Как отметил представитель ГУР, Россия использовала "критическую часть" своего ракетного потенциала, однако удары по украинской гражданской инфраструктуре так и не добились желаемого результата. Теперь оккупантам приходится менять тактику и накапливать ресурсы.

"Задачи будут другие – это во многом не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", – сказал Юсов.

Он напомнил, что зимой оккупанты заявляли об ударах по военным целям, но обстреливали гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Теперь они хотят изменить тактику и сосредоточиться на военных целях для противодействия контрнаступлению Украины, добавил он.

Юсов также отметил, что Россия не сможет восстановить свой ракетный потенциал по количеству и качеству даже если возьмет паузу "до сентября". А этого, по его мнению, РФ не будет делать.

  • 20 апреля 2023 года Юсов заявил, что в РФ поняли: "надо заканчивать войну как можно быстрее".
  • Представитель ГУР сообщил, что вместо Путина оккупированные территории мог посетить двойник.

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Артем Джеріпа
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