ГУР: РФ понимает, что нужно заканчивать войну. Соловьев и Скабеева смогут продать "победу"

Российские элиты понимают, что нужно заканчивать войну против Украины как можно скорее. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, российская пропаганда на внутреннего потребителя остается достаточно эффективной, а топ-пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева смогут заявить о "победе еще позавчера" и убедить в этом население.

Он отметил, что когда главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин говорит о необходимости завершения войны, то он выступает от имени своих партнеров и патронов в Кремле.

"Элиты РФ понимают, что они уже потерпели стратегическое поражение. Они понимают, что надо заканчивать войну как можно быстрее", — заявил Юсов.

Начальник ГУР Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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Дмитро Гриниченко

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