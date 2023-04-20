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ГУР: РФ понимает, что нужно заканчивать войну. Соловьев и Скабеева смогут продать "победу"

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 11:03
ГУР: РФ понимает, что нужно заканчивать войну. Соловьев и Скабеева смогут продать
Кремль (Фото: EPA)

Российские элиты понимают, что нужно заканчивать войну против Украины как можно скорее. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, российская пропаганда на внутреннего потребителя остается достаточно эффективной, а топ-пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева смогут заявить о "победе еще позавчера" и убедить в этом население.
Он отметил, что когда главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин говорит о необходимости завершения войны, то он выступает от имени своих партнеров и патронов в Кремле. 

"Элиты РФ понимают, что они уже потерпели стратегическое поражение. Они понимают, что надо заканчивать войну как можно быстрее", — заявил Юсов.

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Дмитро Гриниченко
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война разведка андрей юсов евгений пригожин
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