Россия направила Финляндии ноту протеста из-за брошенной в консульство пивной бутылки
Финляндия получила ноту протеста от России в связи с "вандализмом", совершенным в отношении консульства РФ на Аландских островах. Об этом сообщает iltalehti.fi со ссылкой на министерство иностранных дел Финляндии.
Россия заявила, что якобы "группа людей бросила на территорию консульства взрывное звуковое устройство, которое угрожало жизни и здоровью российских дипломатов".
В МИД Финляндии назвали случившееся "прискорбным инцидентом", который будет расследован, и пояснили, что неизвестные сорвали почтовый ящик и разбили окно в здании консульства пивной бутылкой.
Аландские острова расположены в Балтийском море между Финляндией и Швецией, это административная автономия со статусом демилитаризованной территории в составе Финляндии.
- 3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.
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