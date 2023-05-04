Россия направила Финляндии ноту протеста из-за брошенной в консульство пивной бутылки

Финляндия получила ноту протеста от России в связи с "вандализмом", совершенным в отношении консульства РФ на Аландских островах. Об этом сообщает iltalehti.fi со ссылкой на министерство иностранных дел Финляндии.

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Россия заявила, что якобы "группа людей бросила на территорию консульства взрывное звуковое устройство, которое угрожало жизни и здоровью российских дипломатов".

В МИД Финляндии назвали случившееся "прискорбным инцидентом", который будет расследован, и пояснили, что неизвестные сорвали почтовый ящик и разбили окно в здании консульства пивной бутылкой.

Аландские острова расположены в Балтийском море между Финляндией и Швецией, это административная автономия со статусом демилитаризованной территории в составе Финляндии.

3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

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Сергій Бережний

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