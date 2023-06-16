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Россия наступает на трех направлениях – карта боев

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 19:07
Россия наступает на трех направлениях – карта боев - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

В течение суток на фронте произошло 21 боестолкновение, оккупанты пытались наступать на трех направлениях на востоке. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях армия РФ в течение суток не пыталась наступать, но вела обстрелы, в том числе с применением авиации.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

Россия наступает на трех направлениях – карта боев

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имели.

Россия наступает на трех направлениях – карта боев

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия и наносят удары по населенным пунктам.

По данным Генштаба, на временно занятых территориях фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их удержания.

В частности, одну из таких пыточных РФ обустроила на территории школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Оккупанты держат людей в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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Оксана Житнюк
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