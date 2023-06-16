Россия наступает на трех направлениях – карта боев

В течение суток на фронте произошло 21 боестолкновение, оккупанты пытались наступать на трех направлениях на востоке. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях армия РФ в течение суток не пыталась наступать, но вела обстрелы, в том числе с применением авиации.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия и наносят удары по населенным пунктам.

По данным Генштаба, на временно занятых территориях фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их удержания.

В частности, одну из таких пыточных РФ обустроила на территории школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Оккупанты держат людей в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.

Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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