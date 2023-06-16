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Росія наступає на трьох напрямках – карта боїв

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 19:07
Росія наступає на трьох напрямках – карта боїв - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Протягом доби на фронті відбулось 21 боєзіткнення, окупанти намагались наступати на трьох напрямках на сході. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках армія РФ протягом доби не намагалась наступати, але вела обстріли, у тому числі із застосуванням авіації.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.

Росія наступає на трьох напрямках – карта боїв

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки росіян в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали.

Росія наступає на трьох напрямках – карта боїв

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії і завдають ударів по населених пунктах.

За даними Генштабу, на тимчасово зайнятих територіях фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.

Зокрема, одну з таких катівень РФ облаштувала на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Окупанти тримають затриманих у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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Оксана Житнюк
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