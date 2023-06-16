Росія наступає на трьох напрямках – карта боїв
Протягом доби на фронті відбулось 21 боєзіткнення, окупанти намагались наступати на трьох напрямках на сході. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
На Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках армія РФ протягом доби не намагалась наступати, але вела обстріли, у тому числі із застосуванням авіації.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки росіян в районі міста Мар’їнка.
На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали.
На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії і завдають ударів по населених пунктах.
За даними Генштабу, на тимчасово зайнятих територіях фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.
Зокрема, одну з таких катівень РФ облаштувала на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Окупанти тримають затриманих у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
- Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
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