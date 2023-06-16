Росія наступає на трьох напрямках – карта боїв

Протягом доби на фронті відбулось 21 боєзіткнення, окупанти намагались наступати на трьох напрямках на сході. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках армія РФ протягом доби не намагалась наступати, але вела обстріли, у тому числі із застосуванням авіації.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки росіян в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії і завдають ударів по населених пунктах.

За даними Генштабу, на тимчасово зайнятих територіях фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.

Зокрема, одну з таких катівень РФ облаштувала на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Окупанти тримають затриманих у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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