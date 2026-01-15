Россия назвала дипломата из Британии "шпионом" и выгнала из страны. Лондон обдумывает ответ

Россия дала послу две недели, чтобы покинуть страну и предупредила Лондон не "обострять ситуацию"

Посольство Британии в Москве (Иллюстративное фото: Википедия)

Россия выслала дипломата Великобритании после обвинения со стороны ФСБ в том, что он якобы был шпионом. В британском министерстве иностранных дел заявили, что обдумывают ответные шаги, передает Anadolu Ajansı.

В МИД отметили, что это далеко не первый случай, когда Кремль выдвигает "злонамеренные и безосновательные" обвинения против дипломатических сотрудников страны. ФСБ России заявило 15 января, что дипломат якобы был тайным сотрудником британских разведывательных служб. Ему дали две недели, чтобы покинуть территорию РФ.

Кремль также предупредил, что якобы больше не потерпит подобной шпионской деятельности на своей территории. А если Лондон каким-то образом решит "обострить ситуацию", то Москва даст "решительный зеркальный ответ", но о чем именно речь в РФ не уточнили.

"Их нападения на британских дипломатов продиктованы отчаянием, и подобные действия подрывают основные условия, необходимые для функционирования дипломатических миссий. Мы тщательно рассматриваем варианты дальнейших действий в ответ на сложившуюся ситуацию", – сказал представитель МИД Британии.