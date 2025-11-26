Во Франции четырех человек, в том числе двух россиян, арестовали по подозрению в шпионаже
Французская полиция арестовала четырех человек, двое из которых имеют российское гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление парижского прокурора.
Прокуратура идентифицировала одного из лиц как Анну Н., которая имеет двойное французско-российское гражданство и находится под наблюдением французской разведывательной службы DGSI с января, считая, что она собирает разведывательные данные.
"В частности, ее подозревали в обращениях к руководителям различных французских компаний с целью получения информации, касающейся французских экономических интересов", — говорится в заявлении прокурора, направленном по электронной почте.
Прокуратура не назвала страну, в пользу которой эти четыре человека осуществляли шпионаж. Другие были идентифицированы как Винсент П. и Бернар Ф., которые родились во Франции, и Вячеслав П., гражданин России.
По данным прокуратуры, Анна Н. основала SOS Donbass, ассоциацию, базирующуюся во Франции, которая на своем сайте заявляет, что проводит кампанию за более тесные связи между Европой и Россией, а также за прекращение поставок оружия в Украину.
Она часто размещает предвыборные плакаты в общественных местах. Женщине грозит до 45 лет заключения и 600 000 евро штрафов по обвинениям в соучастии в повреждении исторических памятников, организованной преступности, шпионаже и сборе данных в пользу иностранного государства.
Другим подозреваемым также грозят тюремные сроки и штрафы по аналогичным обвинениям.
SOS Donbass – это французская ассоциация, созданная в 2022 году, которая публично позиционирует себя как гуманитарная инициатива для "помощи жителям Донбасса", но регулярно распространяет пророссийские нарративы, в частности, выступает против поставок оружия Украине и продвигает месседжи, совпадающие с российской пропагандой.
- 23 октября 2025 года стало известно, что в Польше арестовали украинца, его обвиняют в шпионаже за военными объектами для России.
- В тот же день в Лондоне были задержаны трое лиц, которых подозревают в оказании помощи российским спецслужбам.
Комментарии (0)