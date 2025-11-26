У Франції чотирьох людей, зокрема двох росіян, заарештували за підозрою у шпигунстві

Поліція (Ілюстративне фото: Mohammed Badra/EPA)

Французька поліція заарештувала чотирьох осіб, двоє з яких мають російське громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву паризького прокурора.

Прокуратура ідентифікувала одну з осіб як Анну Н., яка має подвійне французько-російське громадянство та перебуває під наглядом французької розвідувальної служби DGSI з січня, вважаючи, що вона збирає розвідувальні дані.

"Зокрема, її підозрювали у зверненнях до керівників різних французьких компаній з метою отримання інформації, що стосується французьких економічних інтересів", – йдеться у заяві прокурора, надісланій електронною поштою.

Прокуратура не назвала країну, на користь якої ці чотири особи здійснювали шпигунство. Інших було ідентифіковано як Вінсент П. та Бернар Ф., які народилися у Франції, та В'ячеслав П., громадянин Росії.

За даними прокуратури, Анна Н. заснувала SOS Donbass, асоціацію, що базується у Франції, яка на своєму сайті заявляє, що проводить кампанію за тісніші зв'язки між Європою та Росією, а також за припинення постачань зброї до України.

Вона часто розміщує передвиборчі плакати у громадських місцях. Жінці загрожує до 45 років ув'язнення та 600 000 євро штрафів за звинуваченнями у співучасті у пошкодженні історичних пам'яток, організованій злочинності, шпигунстві та зборі даних на користь іноземної держави.

Іншим підозрюваним також загрожують тюремні терміни та штрафи за аналогічними звинуваченнями.

ДОПОВНЕНО О 15:24. Українська громадська організація "Донбас SOS" повідомила про непричетність до асоціації, членів якої затримали у Франції за підозрою у шпигунстві.

"Наша організація, ГО "Донбас СОС", не має жодного відношення до організації чи осіб, згаданих у публікаціях незалежно від схожості або повної ідентичності назв", – йдеться в офіційній заяві.

Там додали, що їхня діяльність сфокусована виключно на наданні правової та консультативної допомоги внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни з 2014 року.

"Ми категорично заперечуємо будь-які зв'язки або асоціації з особами, які фігурують у вищезгаданому матеріалі", – додали в ГО.

Вони закликали представників медіа та громадськість уважно перевіряти повні назви та реєстраційні дані організацій, щоб уникнути плутанини.

ДОВІДКА SOS Donbass — це французька асоціація, створена у 2022 році, яка публічно позиціює себе як гуманітарна ініціатива для "допомоги жителям Донбасу", але регулярно поширює проросійські наративи, зокрема виступає проти постачання зброї Україні та просуває меседжі, що збігаються з російською пропагандою.