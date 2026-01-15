Росія назвала дипломата з Британії "шпигуном" і вигнала з країни. Лондон обмірковує відповідь

Росія дала послу два тижні, щоб покинути країну і попередила Лондон не "загострювати ситуацію"

Посольство Британії у Москві (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

Росія вислала дипломата Великої Британії після звинувачення з боку ФСБ у тому, що він нібито був шпигуном. У британському міністерстві закордонних справ заявили, що обмірковують кроки у відповідь, передає Anadolu Ajansı.

У МЗС зазначили, що це далеко не перший випадок, коли Кремль висуває "зловмисні та безпідставні" звинувачення проти дипломатичних співробітників країни. ФСБ Росії заявило 15 січня, що дипломат нібито був таємним співробітником британських розвідувальних служб. Йому дали два тижні, щоб покинути територію РФ.

Кремль також попередив, що нібито більше не потерпить подібної шпигунської діяльності на своїй території. А якщо Лондон якимось чином вирішить "загострити ситуацію", то Москва дасть "рішучу дзеркальну відповідь", але про що саме йдеться в РФ не уточнили.

"Їхні напади на британських дипломатів продиктовані відчаєм, і такі дії підривають основні умови, необхідні для функціонування дипломатичних місій. Ми ретельно розглядаємо варіанти подальших дій у відповідь на ситуацію, що склалася", – сказав представник МЗС Британії.