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Россия не может помешать Украине вступить в НАТО – пресс-секретарь Путина

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2021, 15:45
Россия не может помешать Украине вступить в НАТО – пресс-секретарь Путина - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, но "может минимизировать последствия таких шагов". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российский сайт РБК.

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"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", – заявил Песков о вступлении Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что в случае дальнейшего сближения Украины и НАТО "в России будет сделано все, что необходимо".

Песков также заявил, что не видит ничего страшного в разрыве отношений между Россией и НАТО, поскольку НАТО, якобы, изначально был направлен против России.

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Денис Юдин
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