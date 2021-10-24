Россия не может помешать Украине вступить в НАТО – пресс-секретарь Путина
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, но "может минимизировать последствия таких шагов". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российский сайт РБК.
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"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", – заявил Песков о вступлении Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что в случае дальнейшего сближения Украины и НАТО "в России будет сделано все, что необходимо".
Песков также заявил, что не видит ничего страшного в разрыве отношений между Россией и НАТО, поскольку НАТО, якобы, изначально был направлен против России.
- 9 июня 2021 года Путин сказал, что не разделяет скепсиса по поводу перспектив членства Украины в НАТО.
- Также он заявил, что в случае вступления Украины в Альянс "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут". LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы, и красиво это нарисовала.
- 21 октября Путин сообщил, что переживает о вступлении Украины в НАТО. Он думает, что Альянс под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты в Харькове.
- 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путину не стоит переживать о членстве Украины в Альянсе и не стоит пытаться его предотвратить.
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