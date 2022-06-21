Россия обижается на перекрытый транзит в Калининград, хочет вызвать посла ЕС

Министерство иностранных дел России собирается сегодня "вызвать на ковер" посла Европейского Союза в Москве Маркуса Эдерера в связи с запретом Литвы на транзит в Калининградскую область товаров, которые попали под санкции ЕС. Об этом пишет The Guardian.

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Губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил в эфире российского телевидения, что "в министерство иностранных дел будет вызван Маркус Эдерер, посол Европейского Союза в России... и ему будет сообщено о соответствующих условиях, связанных с этим".

17 июня Литва уведомила Россию, что прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза. Под запрет попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

В российском Совете Федерации начали угрожать Литве, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут развязаны руки для решения вопроса любыми способами". Также представители российской власти называют действия Литвы "полной блокадой Калининграда".

Сергей Бережной

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