Россия обнажила свои западные границы, чтобы подпитать войну в Украине – Foreign Policy

С начала вторжения Росси в Украину, Москва отводит вооруженные силы со своих баз в Северной Европе, чтобы закрыть бреши в подразделениях, несущих большие потери и неудачи на поле боя против украинских войск. Об этом говорится в материале Foreign Policy.

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По словам трех высокопоставленных представителей Министерства обороны Европы в этом регионе, из примерно 30 000 российских военнослужащих, которые стояли на границах стран Балтии и южной Финляндии, уже 80% перебросили в Украину.

Как отмечается, когда-то на этом участке была самая плотная концентрация военной силы России перед территорией НАТО.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны Северных стран, который говорил на условиях анонимности, российские сухопутные войска у границ стран Балтии и южной Финляндии фактически исчезли.

Чиновник подчеркнул, что воздушная мощь России в регионе не изменилась и что Северный флот РФ тоже остается относительно нетронутым.

По его словам, вместе с войсками Россия перебрасывает из региона в Украину и высокотехнологичную военную технику, в том числе зенитные системы и ракеты.

Судя по спутниковым снимкам, полученным финским СМИ Yle в этом месяце, Россия, похоже, убрала несколько зенитных комплексов С-300 из защитного кольца вокруг Санкт-Петербурга.

На спутниковых снимках видно, что один район базирования ракет в регионе, где дислоцируется 500-й зенитно-ракетный полк России, полностью покинут.

Значительная часть российских войск, выведенных из региона, находится в составе 6-й российской армии, которая до недавнего времени вела боевые действия в Харьковской области.

Несколько представителей Министерства обороны из стран Балтии заявили, что Балтийский флот России отправил свой личный состав в Украину в качестве наземных боевых единиц.

Новые оценки российских сухопутных войск проливают свет на то, как вторжение в Украину и огромные потери России на поле боя меняют военную карту Европы далеко за пределами Украины.

Действующие и бывшие представители минобороны США и Европы в беседе с Foreign Policy подчеркнули, что Россия остается долгосрочной угрозой для региона, особенно для малых балтийских государств, и они ожидают, что Москва восстановит свою военную мощь в российском Западном военном округе в долгосрочной перспективе независимо от того, как пойдет война в Украине.

29 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Беларуси планируют разместить 20 000 мобилизованных из России.

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Наталія Медведєва

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