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Россия обстреляла Никополь и окрестные села из "Градов", выпустив до 80 снарядов — фото

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 07:56
Россия обстреляла Никополь и окрестные села из
Пожар в Никополе после обстрела (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град", выпустив до 80 снарядов, в результате чего более 1000 человек остались без света. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, прилеты зафиксированы в Никополе и Червоногригоровской громаде. В районном центре уничтожен один частный дом, повреждения получили 15 частных домов и сколько же хозяйственных построек. 

Также зафиксированы разрушения на двух предприятиях, на одном из них случилось возгорание, которое потушили спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет. 

  • В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
  • 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
  • 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

Читайте также: В Никополе обещают по $100 за задержание людей, работающих на российских оккупантов 

Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы Никополь
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