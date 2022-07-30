Россия обстреляла Никополь и окрестные села из "Градов", выпустив до 80 снарядов — фото
Российские оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град", выпустив до 80 снарядов, в результате чего более 1000 человек остались без света. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, прилеты зафиксированы в Никополе и Червоногригоровской громаде. В районном центре уничтожен один частный дом, повреждения получили 15 частных домов и сколько же хозяйственных построек.
Также зафиксированы разрушения на двух предприятиях, на одном из них случилось возгорание, которое потушили спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.
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