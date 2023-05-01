Россия обстреляла Павлоград, в городе сильные взрывы и пожар

Вечером 30 апреля оккупанты нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В мэрии города подтвердили, что были попадания, сообщает Суспільне.

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Мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил журналистам, что в городе было несколько взрывов.

Детали пока неизвестны. Суспільне со ссылкой на местные паблики пишет, что взрывом в домах выбило окна. Сообщают также о сильном пожаре.

30 апреля российские оккупанты продолжили террористические обстрелы Никопольского района Днепропетровской области, как минимум один человек погиб.

Сергій Бережний

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