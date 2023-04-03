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Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 20:43
Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото - Фото
Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты обстреляли управляемыми авиационными бомбами промышленное предприятие в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, враг нанес удар четырьмя снарядами.

Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото

Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото

Повреждены металлические конструкции здания, разрушена крыша над помещением цеха.

Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото

"Чудом удалось избежать жертв – в результате попадания людей не задело", – написал Прокудин.

Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото
  • 31 марта российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон.
  • 1 апреля российские военные совершили очередной обстрел Херсона и пгт Козацкое Бериславского района. Вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб мужчина.

Читайте также: В эпицентре войны остаются три города, ВСУ отбили более 45 атак – Генштаб

Вадим Ребрина
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обстрел Херсон
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