Россия обстреляла управляемыми авиабомбами предприятие в Херсонской области – фото
03.04.2023, 20:43
Фото: t.me/olexandrprokudin
Российские оккупанты обстреляли управляемыми авиационными бомбами промышленное предприятие в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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По его словам, враг нанес удар четырьмя снарядами.
Повреждены металлические конструкции здания, разрушена крыша над помещением цеха.
"Чудом удалось избежать жертв – в результате попадания людей не задело", – написал Прокудин.
- 31 марта российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон.
- 1 апреля российские военные совершили очередной обстрел Херсона и пгт Козацкое Бериславского района. Вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб мужчина.
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