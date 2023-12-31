Россия останется угрозой даже после поражения, она не сможет без внешнего врага – Кариньш

Угроза для Европы даже возрастет после окончания войны, поскольку Россия будет всеми силами восстанавливать свою армию, считает глава МИД Латвии

Кришьянис Кариньш (Фото - EPA)

Военная угроза для Европы со стороны России сохранится, даже когда Украина освободит все временно оккупированные РФ ее территории. Об этом заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, пишет Delfi.

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При любом исходе ее войны против Украины, Россия остается угрозой для Европы, сказал Кариньш. Эта угроза даже возрастет после окончания войны, поскольку Россия будет всеми доступными ей ресурсами восстанавливать свою армию.

"Правительство России не способно повысить благосостояние населения. Поэтому ставка сделана на поиск внешнего врага", – сказал он.

По его словам, Россия и дальше будет настраивать общественное мнение внутри страны на то, что распад СССР был "самым большим злом", и поэтому "необходимо вернуть утраченные территории". Войну поддерживают россияне, а не только российская власть, считает министр.

Кариньш подчеркнул, что европейские страны НАТО все больше понимают необходимость усилить меры своей безопасности. В частности, по его мнению, Германия уже изменила свой послевоенный пацифстский подход на 180 градусов, осознав, что после 24 февраля 2022 года он больше не работает.

Министр также отметил, что одним из факторов, который, вероятно, повлиял на итоги наступления ВСУ, стало то, что многие западные союзники задерживают передачу Украине более мощного оружия.

"Мы же помним разговоры о том, что Украине не дадут танки. Но сейчас у Украины уже есть, например, американские Abrams и немецкие Leopard. Помним разговоры, что ни в коем случае Украина не получит боевые самолеты. Сейчас украинских пилотов уже обучают на истребителях F-16", – сказал Кариньш.

В марте 2023 года Кариньш, еще будучи на посту премьер-министра Латвии, заявил, что Россия не изменится в ближайшем будущем и будет оставаться проблемой как минимум на поколение.

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