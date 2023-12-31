Росія залишиться загрозою навіть після поразки, вона не зможе без зовнішнього ворога – Каріньш

Загроза для Європи навіть зросте після закінчення війни, оскільки Росія всіма силами відновлюватиме свою армію, вважає глава МЗС Латвії

Кріш'яніс Каріньш (Фото - EPA)

Військова загроза для Європи з боку Росії збережеться, навіть коли Україна звільнить усі тимчасово окуповані РФ свої території. Про це заявив глава МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш, пише Delfi.

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За будь-якого результату її війни проти України, Росія залишається загрозою для Європи, сказав Каріньш. Ця загроза навіть зросте після закінчення війни, оскільки Росія всіма доступними їй ресурсами відновлюватиме свою армію.

"Уряд Росії не здатний підвищити добробут населення. Тому ставку зроблено на пошук зовнішнього ворога", – сказав він.

За його словами, Росія і далі налаштовуватиме громадську думку всередині країни на те, що розпад СРСР був "найбільшим злом", і тому "необхідно повернути втрачені території". Війну підтримують росіяни, а не лише російська влада, вважає міністр.

Каріньш наголосив, що європейські країни НАТО все більше розуміють необхідність посилити заходи своєї безпеки. Зокрема, на його думку, Німеччина вже змінила свій повоєнний пацифістський підхід на 180 градусів, усвідомивши, що після 24 лютого 2022 року він більше не працює.

Міністр також зазначив, що одним із факторів, який, ймовірно, вплинув на підсумки наступу ЗСУ, стало те, що багато західних союзників затримують передання Україні потужнішої зброї.

"Ми ж пам'ятаємо розмови про те, що Україні не дадуть танки. Але зараз Україна вже має, наприклад, американські Abrams та німецькі Leopard. Пам'ятаємо розмови, що в жодному разі Україна не отримає бойові літаки. Зараз українських пілотів вже навчають на винищувачах F-16", – сказав Каріньш.

У березні 2023 року Каріньш, бувши на посаді прем'єр-міністра Латвії, заявив, що Росія не зміниться в найближчому майбутньому і залишатиметься проблемою як мінімум на покоління.

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