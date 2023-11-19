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Хто замість Столтенберга: глава МЗС Латвії Каріньш готовий стати генсеком НАТО – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 23:03
Хто замість Столтенберга: глава МЗС Латвії Каріньш готовий стати генсеком НАТО – Bloomberg - Фото
Криш'яніс Каріньш (Фото - EPA)

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

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Агентство має інформацію, що Каріньш може бути одним із кандидатів на пост генсека НАТО в тому випадку, якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру.

Каріньш має досвід керівництва Латвією на посаді прем'єр-міністра, він ясно розуміє масштаб і характер загроз, які породжує Росія, твердо підтримує Україну і довів, що вміє домагатися міжнародного консенсусу, пише видання.

У заяві, яку розповсюдила сьогодні пресслужба Каріньша, наголошено, що під його керівництвом Латвія "перевиконала завдання" підйому частки національних витрат на оборону вище за рівень 2% від ВВП.

Термін повноважень чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга спливає у жовтні 2024 року, і він говорив, що не збирається балотуватися на новий термін.

Про висунення своїх кандидатур на пост генсека НАТО раніше заявили прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

  • Столтенберг став генсеком НАТО у 2014 році. У 2019-му та 2022-му термін його повноважень продовжувався.
  • 16 червня він вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.
  • Раніше на цю посаду претендував колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Він говорив, що це робота, яку він би хотів.
Сергій Бережний
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латвіягенсек НАТОНАТОКриш'яніс Каріньш

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