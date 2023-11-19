Хто замість Столтенберга: глава МЗС Латвії Каріньш готовий стати генсеком НАТО – Bloomberg

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

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Агентство має інформацію, що Каріньш може бути одним із кандидатів на пост генсека НАТО в тому випадку, якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру.

Каріньш має досвід керівництва Латвією на посаді прем'єр-міністра, він ясно розуміє масштаб і характер загроз, які породжує Росія, твердо підтримує Україну і довів, що вміє домагатися міжнародного консенсусу, пише видання.

У заяві, яку розповсюдила сьогодні пресслужба Каріньша, наголошено, що під його керівництвом Латвія "перевиконала завдання" підйому частки національних витрат на оборону вище за рівень 2% від ВВП.

Термін повноважень чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга спливає у жовтні 2024 року, і він говорив, що не збирається балотуватися на новий термін.

Про висунення своїх кандидатур на пост генсека НАТО раніше заявили прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Столтенберг став генсеком НАТО у 2014 році. У 2019-му та 2022-му термін його повноважень продовжувався.

16 червня він вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

Раніше на цю посаду претендував колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Він говорив, що це робота, яку він би хотів.

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