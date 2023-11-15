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Прем'єрка Естонії хоче стати наступним генсеком НАТО. Говорить про важливість перемоги над Росією

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 09:39
Прем'єрка Естонії хоче стати наступним генсеком НАТО. Говорить про важливість перемоги над Росією - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що хоче стати наступним генеральним секретарем НАТО після Єнса Столтенберга. Про це вона повідомила на саміті Politico Defense.

Її запитали, чи хоче вона розгляду своєї кандидатури на пост генсека Альянсу, на що Каллас відповіла ствердно.

За її словами, вона повністю розуміє, що Росію можна перемогти й Україна може виграти війну.

"Конфлікт не зайшов у глухий кут. На користь Росії зображувати умови на полі бою в такому світлі. Це працює їм на користь. Не потрапимо ж у цю пастку", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що для сталого миру фундаментально важливою є подальша підтримка з боку США.

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Дмитро Гриниченко
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