Прем'єрка Естонії хоче стати наступним генсеком НАТО. Говорить про важливість перемоги над Росією

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що хоче стати наступним генеральним секретарем НАТО після Єнса Столтенберга. Про це вона повідомила на саміті Politico Defense.

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Її запитали, чи хоче вона розгляду своєї кандидатури на пост генсека Альянсу, на що Каллас відповіла ствердно.

За її словами, вона повністю розуміє, що Росію можна перемогти й Україна може виграти війну.

"Конфлікт не зайшов у глухий кут. На користь Росії зображувати умови на полі бою в такому світлі. Це працює їм на користь. Не потрапимо ж у цю пастку", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що для сталого миру фундаментально важливою є подальша підтримка з боку США.

Під час візиту в Україну Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не увійде до НАТО, Альянс не хоче вступати у війну – Каллас.

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