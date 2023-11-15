Премьер Эстонии хочет стать следующим генсеком НАТО. Говорит о важности победы над Россией
15.11.2023, 09:39
Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хочет стать следующим генеральным секретарем НАТО после Йенса Столтенберга. Об этом она сообщила на саммите Politico Defense.
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Ее спросили, хочет ли она рассмотрения своей кандидатуры на пост генсека Альянса, на что Каллас ответила утвердительно.
По ее словам, она полностью понимает, что Россию можно победить и Украина может выиграть войну.
"Конфликт не зашел в тупик. В интересах России изображать условия на поле боя в таком свете. Это работает им на пользу. Давайте не попадемся в эту ловушку", — сказала Каллас.
Она отметила, что для устойчивого мира фундаментально важна дальнейшая поддержка со стороны США.
- Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.
- 26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.
- Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас.
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