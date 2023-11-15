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Премьер Эстонии хочет стать следующим генсеком НАТО. Говорит о важности победы над Россией

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 09:39
Премьер Эстонии хочет стать следующим генсеком НАТО. Говорит о важности победы над Россией - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хочет стать следующим генеральным секретарем НАТО после Йенса Столтенберга. Об этом она сообщила на саммите Politico Defense.

Ее спросили, хочет ли она рассмотрения своей кандидатуры на пост генсека Альянса, на что Каллас ответила утвердительно. 

По ее словам, она полностью понимает, что Россию можно победить и Украина может выиграть войну. 

"Конфликт не зашел в тупик. В интересах России изображать условия на поле боя в таком свете. Это работает им на пользу. Давайте не попадемся в эту ловушку", — сказала Каллас.

Она отметила, что для устойчивого мира фундаментально важна дальнейшая поддержка со стороны США. 

  • Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.
  • 26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.
  • Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас. 

Читайте также: "Это не пройдет". Премьер Эстонии заявила, что широкая конфронтация Запада с РФ возможна 

Дмитрий Гриниченко
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