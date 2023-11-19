Кто вместо Столтенберга: глава МИД Латвии Кариньш готов стать генсеком НАТО – Bloomberg

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш готов предложить свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство располагает информацией, что Кариньш может быть одним из кандидатов на пост генсека НАТО в том случае, если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру.

Кариньш располагает опытом руководства Латвией в должности премьер-министра, он ясно понимает масштаб и характер угроз, которые порождает Россия, твердо поддерживает Украину и на деле доказал, что умеет добиваться международного консенсуса, пишет издание.

В заявлении, которое распространила сегодня пресс-служба Кариньша, подчеркнуто, что под его руководством Латвия "перевыполнила задачу" подъема доли национальных расходов на оборону выше уровня 2% от ВВП.

Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре 2024 года, и он говорил, что не собирается баллотироваться на новый срок.

О выдвижении своих кандидатур на пост генсека НАТО ранее заявили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Столтенберг стал генсеком НАТО в 2014 году. В 2019-м и 2022-м срок его полномочий продлевался.

16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он бы хотел.

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