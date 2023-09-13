UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия останется угрозой для Европы даже после поражения в Украине – глава генштаба Чехии

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 19:06
Россия останется угрозой для Европы даже после поражения в Украине – глава генштаба Чехии - Фото
Карел Ржека (Официальное фото)

Запад должен быть готов к тому, что война России против Украины затянется надолго, и что Европе придется иметь дело со все более враждебной Россией даже после того, как боевые действия закончатся. Об этом сказал Reuters глава генерального штаба Чехии Карел Ржека.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ржека считает, что Кремль будет действовать все менее предсказуемо и останется серьезной угрозой для Запада даже после того, как потерпит поражение в Украине.

По его мнению, при сложившейся на фронте ситуации "в ближайшее время ни одна из сторон не сможет достичь заявленных целей".

"Возможно, это продлится довольно долго, поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени", – сказал он.

Ржека отметил, что хотя Чехия уже передала ВСУ в качестве военной помощи боеприпасы, танки, бронемашины, ракетные установки и гаубицы, у нее еще есть на складах оружие, которое может пригодиться Украине.

"Мы изучаем наши запасы, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть кое-что, включая тяжелую технику", – сказал он.

Глава генштаба Чехии также прокомментировал решение парламента увеличить расходы на оборону с 2024 года до 2% ВВП и сказал, что раньше "не уделялось достаточного внимания обороне", причем это относится, по его мнению, не только к Чехии, но и ко всему западному альянсу.

Читайте также: Чехия заменяет свои вертолеты Ми-24 американскими, а старые советские может отдать Украине

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войначехиявоенная помощьКарел Ржека
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 