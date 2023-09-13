Россия останется угрозой для Европы даже после поражения в Украине – глава генштаба Чехии

Запад должен быть готов к тому, что война России против Украины затянется надолго, и что Европе придется иметь дело со все более враждебной Россией даже после того, как боевые действия закончатся. Об этом сказал Reuters глава генерального штаба Чехии Карел Ржека.

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Ржека считает, что Кремль будет действовать все менее предсказуемо и останется серьезной угрозой для Запада даже после того, как потерпит поражение в Украине.

По его мнению, при сложившейся на фронте ситуации "в ближайшее время ни одна из сторон не сможет достичь заявленных целей".

"Возможно, это продлится довольно долго, поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени", – сказал он.

Ржека отметил, что хотя Чехия уже передала ВСУ в качестве военной помощи боеприпасы, танки, бронемашины, ракетные установки и гаубицы, у нее еще есть на складах оружие, которое может пригодиться Украине.



"Мы изучаем наши запасы, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть кое-что, включая тяжелую технику", – сказал он.



Глава генштаба Чехии также прокомментировал решение парламента увеличить расходы на оборону с 2024 года до 2% ВВП и сказал, что раньше "не уделялось достаточного внимания обороне", причем это относится, по его мнению, не только к Чехии, но и ко всему западному альянсу.

29 августа 2023 года министр обороны Чехии Яна Чернохова также заявила, что ее страна должна быть готова к длительному конфликту с Россией и продолжать поддерживать Украину в войне против оккупантов.

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