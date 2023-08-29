Глава Минобороны Чехии: Нужно готовиться к длительному конфликту с Россией. Это главное

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна должна быть готова к длительному конфликту с Россией и продолжать поддерживать Украину в войне против оккупантов. Об этом она заявила на конференции чешских послов, цитирует ее Укринформ.

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По ее словам, поддержка Украины — это интерес Чехии, так как Россия уже полтора года угрожает безопасности Европы и НАТО, а поэтому оборона и сдерживание являются главными приоритетами.

Она отметила, что ее страна должна готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности с технологически зрелым противником, который имеет ядерное оружие.

"Это осознают и страны, расположенные рядом с Чехией. В общем, существует понимание: чем ближе страны имеют свои границы к России, тем больше они должны тратить на оборону. Германия уже поняла, что иллюзия дружбы с Россией на самом деле была иллюзией и решила существенно поднять как расходы на оборону, так и принятие на себя большей ответственности за оборону евроатлантического пространства", — заявила Чернохова. 22 августа 2023 года стало известно, что Чехия сократила льготы для украинских беженцев более чем на треть.

23 августа сообщалось, что в Чехии в городе Пласы на севере Пльзенского края мужчина избил двух женщин, когда узнал, что они из Украины.

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