Глава Минобороны Чехии: Нужно готовиться к длительному конфликту с Россией. Это главное
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна должна быть готова к длительному конфликту с Россией и продолжать поддерживать Украину в войне против оккупантов. Об этом она заявила на конференции чешских послов, цитирует ее Укринформ.
"Это осознают и страны, расположенные рядом с Чехией. В общем, существует понимание: чем ближе страны имеют свои границы к России, тем больше они должны тратить на оборону. Германия уже поняла, что иллюзия дружбы с Россией на самом деле была иллюзией и решила существенно поднять как расходы на оборону, так и принятие на себя большей ответственности за оборону евроатлантического пространства", — заявила Чернохова.
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- Премьер Чехии: Войне в Украине грозит патовая ситуация, надо продолжать поддержку.
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