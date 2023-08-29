Глава Міноборони Чехії: Потрібно готуватись до тривалого конфлікту з Росією. Це головне

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна має бути готова до тривалого конфлікту з Росією та продовжувати підтримувати Україну у війні проти окупантів. Про це вона заявила на конференції чеських послів, цитує її Укрінформ.

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За її словами, підтримка України — це інтерес Чехії, оскільки Росія вже півтора року загрожує безпеці Європи та НАТО, а тому оборона та стримування є пріоритетом.

Вона зазначила, що її країна має готуватися до тривалого конфлікту високої інтенсивності із технологічно зрілим противником, який має ядерну зброю.

"Це усвідомлюють і країни, розташовані поруч із Чехією. Загалом, існує розуміння: що ближче країни мають свої кордони до Росії, то більше вони мають витрачати на оборону. Німеччина вже зрозуміла, що ілюзія дружби з Росією насправді була ілюзією, та вирішила суттєво підняти як витрати на оборону, так і прийняття на себе більшої відповідальності за оборону євроатлантичного простору", — заявила Чернохова.

22 серпня 2023 року стало відомо, що Чехія скоротила пільги для українських біженців на понад третину.

23 серпня повідомлялося, що у Чехії у місті Пласи на півночі Пльзенського краю чоловік побив двох жінок, коли дізнався, що вони з України.

Прем'єр Чехії: Війні в Україні загрожує патова ситуація, треба продовжувати підтримку.

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