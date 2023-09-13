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Росія залишиться загрозою для Європи навіть після поразки в Україні – голова генштабу Чехії

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 19:06
Росія залишиться загрозою для Європи навіть після поразки в Україні – голова генштабу Чехії - Фото
Карел Ржека (Офіційне фото)

Захід має бути готовим до того, що війна Росії проти України затягнеться надовго, і що Європі доведеться мати справу з дедалі більш ворожою Росією навіть після того, як бойові дії закінчаться. Про це сказав Reuters голова генерального штабу Чехії Карел Ржека.

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Ржека вважає, що Кремль діятиме все менш передбачувано і залишиться серйозною загрозою для Заходу навіть після того, як зазнає поразки в Україні.

На його думку, за ситуації, що склалася на фронті, "найближчим часом жодна зі сторін не зможе досягти заявлених цілей".

"Можливо, це триватиме досить довго, тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців упродовж тривалого часу", – сказав він.

Ржека зазначив, що хоча Чехія вже передала ЗСУ як військову допомогу боєприпаси, танки, бронемашини, ракетні установки і гаубиці, вона ще має на складах зброю, яка може стати в пригоді Україні.

"Ми вивчаємо наші запаси, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є дещо, включно з важкою технікою", – сказав він.

Глава генштабу Чехії також прокоментував рішення парламенту збільшити витрати на оборону з 2024 року до 2% ВВП і сказав, що раніше "не приділялося достатньої уваги обороні", причому це стосується, на його думку, не тільки Чехії, але й усього західного альянсу.

  • 29 серпня 2023 року міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова також заявила, що її країна має бути готова до тривалого конфлікту з Росією та продовжувати підтримувати Україну у війні проти окупантів.

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Сергій Бережний
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війнавійськова допомогачехіяКарел Ржека
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