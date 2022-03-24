Россия перешла к новой тактике войны против Украины: создание гуманитарных катастроф – ОП

Из-за слишком больших потерь в личном составе и технике, а также из-за отсутствия какого-либо значимого продвижения по всем направлениям фронта россияне пытаются перевести полномасштабную войну против Украины "в частично затяжную фазу". Об этом сообщил в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он добавил, что руководству страны-оккупанта "все это не удается скрывать от своей аудитории".

Потому оно пытается использовать другую тактику, чтобы "резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня и не получать несколько сотен убитых каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена".

Подоляк пишет, что захватчики хотят попытаться максимально зачистить свои тылы от "нелояльных элементов", то есть "почти 90-95% мирного населения".

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Он отметил, что сейчас россияне частично окапываются на занятых рубежах и хотят сохранить большую концентрацию войск вокруг наших крупных городов для создания там гуманитарных катастроф.

"Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", – констатировал чиновник с Банковой.

Вчера Зеленского в Италии спросили, боится ли он гиперзвуковой бомбы.

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Евгений Пилипенко

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