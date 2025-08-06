Россия планирует полностью отключить мобильный интернет в Крыму – внешняя разведка
Россия готовится полностью отключить мобильный интернет в Крыму и, вероятно, на других временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
По данным разведки, население полуострова начало получать предупреждения от оккупационных властей о полном отключении мобильного интернета якобы из соображений безопасности и для предотвращения кибердиверсий.
"На самом деле это часть более широкой стратегии интеграции Крыма в российскую систему информационного контроля и цензуры, а также изоляции как от украинского, так и от мирового информационного пространства", – заявили в разведке.
Кроме того, Служба зафиксировала многочисленные случаи искусственного ограничения доступа к интернету на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.
В целом в июле 2025 года в России было зафиксировано 2099 случаев отключения интернета.
"Это абсолютный российский рекорд", – отметили в разведке.
- В декабре 2024 года сообщалось, что Россия начала проводить учения по отключению российского сегмента от глобальной сети интернет.
- В течение года в разных регионах России мобильный интернет отключали якобы из-за атак беспилотников. В частности, 28 июля интернет был "бессрочно" отключен в нескольких районах Республики Удмуртия, включая административный центр Ижевск.
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