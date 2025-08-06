Россия планирует полностью отключить мобильный интернет в Крыму – внешняя разведка

Иллюстративное фото: Служба внешней разведки

Россия готовится полностью отключить мобильный интернет в Крыму и, вероятно, на других временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По данным разведки, население полуострова начало получать предупреждения от оккупационных властей о полном отключении мобильного интернета якобы из соображений безопасности и для предотвращения кибердиверсий.

"На самом деле это часть более широкой стратегии интеграции Крыма в российскую систему информационного контроля и цензуры, а также изоляции как от украинского, так и от мирового информационного пространства", – заявили в разведке.

Кроме того, Служба зафиксировала многочисленные случаи искусственного ограничения доступа к интернету на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

В целом в июле 2025 года в России было зафиксировано 2099 случаев отключения интернета.

"Это абсолютный российский рекорд", – отметили в разведке.