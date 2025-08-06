Росія планує повністю вимкнути мобільний інтернет у Криму – зовнішня розвідка

Також зафіксовані штучні обмеження зв'язку на тимчасово окупованих територіях чотирьох українських областей

Ілюстративне фото: Зовнішня розвідка

Росія готується повністю вимкнути мобільний інтернет у Криму та, ймовірно, на інших тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, населення півострова почало отримувати попередження від окупаційної влади про повне відключення мобільного інтернету нібито через міркування безпеки та задля запобігання кібердиверсіям.

"Насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і від світового інформаційного простору", – заявили у розвідці.

Крім того, Служба зафіксувала численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Назагал у липні 2025 року в Росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету.

"Це абсолютний російський рекорд", – зазначили у розвідці.