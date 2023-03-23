РФ почти полностью разрушила более полусотни сел свободной Херсонской области – Зеленский

Россияне почти полностью разрушили более 50 сел Херсонской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам поездки в область.

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Он подчеркнул, что во время визита одной из главных тем была ситуация с безопасностью: ответы Украины на вражеские обстрелы, контрбатарейная борьба "и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем".

Он также напомнил, что сегодня российская армия снова била по Херсонской области, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам и музею.

"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза. Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что провел в областном центре длительное совещание со всеми, кто отвечает за оборону и социальную ситуацию в области, отдельно рассматривались энергетическая ситуация и вопросы восстановления.

"На свободной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Местами более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает", – отметил Зеленский.

Россияне регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области и областной центр, а также другие прифронтовые территории, куда могут "достать" артиллерией.

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Оксана Житнюк

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