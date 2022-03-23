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Россия подвергла НАТО "абсолютной опасности". Альянс одобрит усиление восточного фланга

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23.03.2022, 20:48

Война России против Украины подвергла НАТО и его членов "абсолютному риску", заявил журналистам в среду представитель Верховного штаба союзных держав в Европе (SHAPE) накануне визита президента США Джо Байдена в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает CNN.

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"Мы понимаем, что Путин и его ближайшее окружение — абсолютно безрассудные люди. Им плевать на человеческую жизнь. Они лгут публично, чтобы скрыть свои военные операции. Путин полностью изменил свои заявления в отношении Запада, он глубоко ненавидит наши общества, наши ценности, поэтому мы действительно считаем, что он опасен, и что альянс находится в абсолютной опасности", — заявил чиновник.

СПРАВКА. SHAPE является штабом военных операций альянса НАТО в Европе. Он расположен в Брюсселе, Бельгия.

Война создала "новую реальность" для союзников по НАТО, сказал другой представитель SHAPE.

"Вы только что слышали пресс-секретаря генерального секретаря, и он сказал, что это новая реальность, и мы должны перезагрузить нашу оборону и нашу позицию сдерживания", — сказал второй представитель SHAPE.

Чиновники говорят, что сейчас вдоль восточного фланга сосредоточено 40 000 военнослужащих. По их словам, это "десятикратное увеличение" того, что было до вторжения в Украину. Небо патрулируют более 100 самолетов, воды вокруг стран-союзников патрулируют 25 кораблей. Помимо этого около 150 кораблей членов альянса постоянно перемещаются под контролем командования НАТО.

"Мы готовимся к худшему, но делаем все возможное, чтобы худшее не случилось", — сказал один из чиновников.

Посол США в НАТО Джули Смит заявила, что на предстоящем саммите лидеры НАТО одобрят развертывание четырех дополнительных боевых групп в Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Смит сказала, что НАТО ведет переговоры о своем среднесрочном и долгосрочном присутствии на своем восточном фланге.

Она заявила, что предложение Польши о миротворческой миссии НАТО для Украины не является "мертвым вопросом", но отметила, что есть "много открытых вопросов" и "союзники хотят знать больше о том, что предлагает Польша".

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Вадим Ребрина
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