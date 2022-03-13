Россия потеряла два самолета, два вертолета и два БПЛА: сводка Генштаба ВСУ
Состояние, положение и характер действий обороны не претерпели существенных изменений, говорится в оперативной сводке Геншаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6.00 13 марта.
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За предыдущие сутки уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА, говорится в сводке.
Штаб сообщает, что противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд, в нарушение требований Международного гуманитарного права размещает подразделения и технику на объектах повышенной опасности, ведет обстрелы мирного населения, обыски местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВСУ.
Отмечается, что морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов исполнения приказов.
По информации Генштаба, на территории Беларуси в медицинских учреждениях юго-восточного региона большое количество раненых россиян. Поскольку запасов крови для проведения хирургических операций не хватает, около двух третей резерва крови, накопленного для граждан Беларуси, перенаправлены на нужды военнослужащих РФ.
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