Россия потеряла два самолета, два вертолета и два БПЛА: сводка Генштаба ВСУ

Состояние, положение и характер действий обороны не претерпели существенных изменений, говорится в оперативной сводке Геншаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6.00 13 марта.

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За предыдущие сутки уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА, говорится в сводке.

Штаб сообщает, что противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд, в нарушение требований Международного гуманитарного права размещает подразделения и технику на объектах повышенной опасности, ведет обстрелы мирного населения, обыски местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВСУ.

Отмечается, что морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов исполнения приказов.

По информации Генштаба, на территории Беларуси в медицинских учреждениях юго-восточного региона большое количество раненых россиян. Поскольку запасов крови для проведения хирургических операций не хватает, около двух третей резерва крови, накопленного для граждан Беларуси, перенаправлены на нужды военнослужащих РФ.

Сергей Бережной

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