Россия позволяет себе роскошь хаотично летать вхолостую – аналитик Defense Express

Киричевский отметил, что в ВСУ на несколько вылетов БпЛА приходится одно "жирное" поражение цели, тогда как россияне позволяют себе хаотичные полеты

Иван Киричевский (Фото: facebook.com / ivan kiricevs kij)

Россияне имеют "роскошь" массированно запускать дроны по украинским силам, что далеко не всегда приводит к поражениям, тогда как Силы обороны применяют БпЛА более "экономно", однако и с большим количеством попаданий. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

"У них может быть очень много вылетов вхолостую. Если даже брать какие-то официальные отчеты, которые, например, выкладывает Мадьяр, то получается, что у нас на один, два, максимум три вылета – какое-то "жирное" поражение цели", – сказал он.

Киричевский отметил, что "максимально экономный" подход в использовании БпЛА украинскими силами объясняется тем, что дронов никогда не бывает достаточно. Они ломаются, выходят из строя, на ремонт требуется время.

Тем временем россияне думают, что у них дроны – это не дефицитный ресурс.

"Они могут летать настолько хаотично, что разве что один из 10 выполненных вылетов – это они будут что-то там делать и вести какую-то работу. В принципе определенный хитрый замысел в этом можно увидеть, потому что чем больше на тебя боевой нагрузки, тем меньше у тебя сектор обзора", – пояснил он.

Киричевский отметил, что из-за этого может создаваться определенное психологическое давление и может казаться, что у россиян больше дронов – однако это не так. Россияне просто "позволяют себе роскошь летать вхолостую".