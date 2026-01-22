Росія дозволяє собі розкіш хаотично літати "вхолосту" – аналітик Defense Express

Киричевський наголосив, що у ЗСУ на кілька вильотів БпЛА припадає одне "жирне" ураження цілі, тоді як росіяни дозволяють собі хаотичні польоти

Іван Киричевський (Фото: facebook.com / ivan kiricevs kij)

Росіяни мають "розкіш" масовано запускати дрони по українських силах, що далеко не завжди призводить до уражень, тоді як Сили оборони застосовують БпЛА більш "економно", проте і з більшою кількістю влучань. Про це у коментарі LIGA.net розповів військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

"У них може бути дуже багато вильотів вхолосту. Якщо навіть брати якісь офіційні звіти, які, наприклад, викладає Мадяр, то виходить, що у нас на один, два, максимум три вильоти – якесь "жирне" ураження цілі", – сказав він.

Читайте також Пережити морози. Що буде з Києвом після наступного обстрілу росіян

Киричевський наголосив, що "максимально економний" підхід у використанні БпЛА українськими силами пояснюється тим, що дронів ніколи не буває достатньо. Вони ламаються, виходять із ладу, на ремонт потрібен час.

Тим часом росіяни думають, що в них дрони – це не дефіцитний ресурс.

"Вони можуть літати настільки хаотично, що хіба що один із 10 виконаних вильотів – це вони будуть щось там робити і вести якусь роботу. В принципі певний хитрий задум у цьому можна побачити, тому що чим більше на тебе бойового навантаження, тим менший у тебе сектор огляду", – пояснив він.

Киричевський зазначив, що через це може створюватись певний психологічний тиск та може здаватися, що у росіян більше дронів – проте це не так. Росіяни просто "дозволяють собі розкіш літати вхолосту".