Россия продолжает наращивать силы для наступления на Донбасс – Пентагон

Россия продолжает наращивать силы для наступления на Донбасс. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

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По его словам, северо-восточная группировка российских войск объединяется с южной, и на данный момент, около половины от 20 батальонно-тактических групп, или чуть больше, уже находятся в Украине.

"Мы считаем, что они действуют в районе Донбасса к северу от Луганска, к востоку от Харькова и Изюма, то есть в этом районе", – сказал Кирби, он добавил, что в последние дни туда присоединились еще две БТГ.

В южной группировке войск, по информации Пентагона, есть 55 БТГ, и большая их часть находится в Украине. Их, по словам Кирби, можно ожидать увидеть на западе от Херсона и на востоке от Донецка и Луганска.

"По нашей оценке, по крайней мере в той группировке, о которой мы знаем, многие БТГ неэффективны в боевых условиях", – сказал Кирби.

Он пояснил, что неэффективность БТГ может значить, что у россиян не готовы солдаты, недостаточно боеприпасов, обеспечения, транспорта.

Количество неэффективных российских БТГ в Пентагоне назвать пока не могут.

"Также неизвестно, каким образом россияне собираются переформировать их и вернуть в бой. И собираются ли они вообще это делать", – сказал Кирби.

Представитель Пентагона также сообщил, что у России остается примерно два десятков кораблей в Черном море в Азовском море.

По мнению американских военных, РФ намерена в основном использовать эти корабли для пополнения запасов южной группировки.

"Никого не удивляет, что они пытаются лучше организоваться для теперь уже более географически ограниченного и более конкретного набора целевых задач – теперь конкретно на Донбассе и на юге.

Но я выскажу такое предположение, украинцы восемь лет боролись и до сих пор борются за эти территории. Это все еще часть Украины, и они не проявляют никаких признаков готовности отдать эти территорию. Да и не должны", – сказал Кирби.

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Наталия Медведева

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