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Россия продолжает отправлять в Украину срочников – разведка

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 10:56
Россия продолжает отправлять в Украину срочников – разведка - Фото
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны утверждает, что российские власти продолжают отправлять в Украину срочников, несмотря на заверения Кремля о недопустимости их участия в войне в Украине. Об этом ГУР МО сообщило в понедельник на своих страницах в соцсетях.

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"Несмотря на заверения руководства Кремля о недопустимости участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины", – заявили в разведке.

Утверждается, что срочников не просто привлекают к участию в войне, но и бросают в бой в первых эшелонах.

"Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора. Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений" говорится в сообщении.

Андрей Водяный
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