Россия продолжает отправлять в Украину срочников – разведка

Главное управление разведки Министерства обороны утверждает, что российские власти продолжают отправлять в Украину срочников, несмотря на заверения Кремля о недопустимости их участия в войне в Украине. Об этом ГУР МО сообщило в понедельник на своих страницах в соцсетях.

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"Несмотря на заверения руководства Кремля о недопустимости участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины", – заявили в разведке.

Утверждается, что срочников не просто привлекают к участию в войне, но и бросают в бой в первых эшелонах.

"Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора. Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений" говорится в сообщении.

Российские власти, в частности Владимир Путин, в начале войны категорически отрицали, что в боевых действиях участвуют солдаты срочной службы. После того как в СМИ появились многочисленные свидетельства обратного, в Минобороны РФ признали "несколько фактов" присутствия срочников в войсках, заявив, что это произошло ошибочно.

По неофициальной информации, экипаж потопленного в Черном море крейсера Москва мог более чем на половину состоять из срочников.

Андрей Водяный

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