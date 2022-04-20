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Россия посылает срочников в мясорубку. Еще одна история с уничтоженного крейсера "Москва"

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 00:54
Россия посылает срочников в мясорубку. Еще одна история с уничтоженного крейсера
Ракетный крейсер Москва (Фото - Telegram Максима Марченко)

Стало известно о еще одном российском солдате срочной службы, который пропал без вести на уничтоженном крейсере "Москва". Об этом сообщает Настоящее время.

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Срочника зовут Никита Ефременко, он из Приозерска в Ленинградской области. Его близким сказали, что после крушения он пропал без вести, а в момент пожара был в наряде в столовой.

Его мать, Татьяна Ефременко, надеется, что сын жив, и поедет искать его в госпиталях и больницах.

По словам Татьяны, Никита не планировал военной карьеры, после службы рассчитывал вернуться домой в Приозерск. До демобилизации ему оставалось 58 дней.

Татьяна, как и другие родители срочников, проходивших службу на крейсере "Москва" и числящихся без вести пропавшими, намерены добиваться наказания для тех, кто отвечал за их нахождение там. Родители уверены, что срочники не должны были принимать участия в боевых действиях.

Россия посылает срочников в мясорубку. Еще одна история с уничтоженного крейсера "Москва"

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Наталия Медведева
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