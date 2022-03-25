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Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 20:01

Компания Maxar, регулярно публикующая спутниковые снимки войны в Украине, опубликовала снимок сгоревшего и подтопленного корабля в порту Бердянска.

Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске
  • На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. 
  • Также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. 
  • Бердянск находится под временной оккупацией российских войск практически с первых дней войны. 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты смогли взять Бердянск, потому что там не было украинских войск.
Дмитрий Смирнов
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бердянск русский военный корабль
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