Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске
25.03.2022, 20:01
Компания Maxar, регулярно публикующая спутниковые снимки войны в Украине, опубликовала снимок сгоревшего и подтопленного корабля в порту Бердянска.
- На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь.
- Также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага.
- Бердянск находится под временной оккупацией российских войск практически с первых дней войны. 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты смогли взять Бердянск, потому что там не было украинских войск.
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