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Россия продолжает штурм Бахмута, ВСУ отбили атаки на востоке и сбили Су-25 – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 18:46
Россия продолжает штурм Бахмута, ВСУ отбили атаки на востоке и сбили Су-25 – Генштаб - Фото
Су-25 (Иллюстративное фото - ресурс оккупантов)

В течение суток россияне продолжали штурмовать Бахмут и атаковать позиции украинских сил на других направлениях. Украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25, сообщает Генштаб в вечерней сводке.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск, вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает штурмовать Бахмут. Силы обороны отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Богдановка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонные действия.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских войск.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационные станции, радиоэлектронную станцию борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также в эти сутки украинские воины сбили вражеский самолет Су-25.

Ранее сегодня бойцы 93 бригады сообщали, что уничтожили российский самолет на Бахмутском направлении, и показали видео. Но в сообщении говорилось, что, вероятно, это был Су-24.

Оксана Житнюк
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война генштаб су-25
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